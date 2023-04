Partou weet nog niet of kinderopvang in Epse blijft: ‘Vertrek uit het dorp is reële mogelijkheid’

Mogelijk verdwijnen er (nog) meer afdelingen in ziekenhuis Zutphen, Gelre houdt alles tegen het licht

Er verdwijnen in het ziekenhuis van Zutphen mogelijk meer afdelingen dan alleen de veelbesproken afdelingen verloskunde en een volwaardige Spoedeisende Hulp. Vanwege het snijden in deze twee afdelingen houdt Zutphen het hele ziekenhuis tegen het licht. ,,Deze maand zijn we nog in gesprek met alle vakgroepen.’’