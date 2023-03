Provinciale Statenverkiezingen: dit is hoeveel inwoners in Lochem mogen stemmen

Orlando Smeekes geniet als enige wel bij Go Ahead Eagles, en dat na een moeizaam voetballe­ven

Of er vrijdag iemand in de Adelaarshorst was die het wel naar zijn zin had bij het afgelaste duel tussen Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk? Ja, zeker weten. Oud-speler Orlando Smeekes (41) bijvoorbeeld. Hij keerde voor even terug op het oude nest, maakte een ereronde en genoot met volle teugen.