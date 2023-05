Raad Lochem niet blij met nieuw verzoek om extra geld voor scholengebouw Laren, maar gaat toch akkoord

Met video Schatten die Tibbe (12) uit Brummen in de grond vond liggen nu in museum: ‘Eerst geen idee wat het was’

Het is de droom van elke schatgraver met een metaaldetector: iets unieks in de grond vinden. Voor Tibbe Snel uit Brummen is die droom uitgekomen. Twee van zijn vondsten zijn zelfs zo speciaal dat ze sinds dit weekeinde in het Stedelijk Museum in Zutphen liggen. ,,Het geeft wel een kick als je zoiets vindt.’’