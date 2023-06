Rapper Snelle is weer thuis en gelukkig: ‘In Deventer kan ik mezelf zijn’

MIJN STENTOR Dit stuurden jullie in: Legotheek krijgt nieuw onderkomen • Deventer leerlingen gaan de ruimte in

De Legotheek in Eefde kan haar ei kwijt in een nieuw, ruimer onderkomen, vertelt Helma ons. De motorclub van Ben uit Raalte heeft plek voor nieuwe leden, en Annemijn, Lena en hun schoolgenoten maakten een reis door de ruimte! Dat stuurden onze lezers uit Deventer, Zutphen, Salland en de Achterhoek deze week in.