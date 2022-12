Schilderijen van schoonmaker Bart (36) uit Lochem hangen in Hongkong: ‘Jammer dat ik er niet bij ben’

De zorg is vervuilen­der dan de luchtvaart: ‘Tang van 550 euro gaat in de prullenbak, na élke operatie’

Met bloed doordrenkte doekjes, slangetjes in alle soorten en maten, medische instrumenten, schorten. Als hoofd OK Dianne Hendriks van het Deventer Ziekenhuis twee volle vuilniszakken over de grond spreidt met afval van een zojuist voltooide heupoperatie zie je pas echt hoe immens de vervuiling is die een operatiekamer produceert. ,,Eén operatie geeft net zoveel CO2-uitstoot als een familie van vier personen gemiddeld in een week.’’

12 december