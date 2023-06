Staren naar de zon bij Lochemse Sterrenwacht Phoenix tijdens Landelijke Zonnekijkdag

Legaal ‘hangen’ op hondenlos­loop­veld: nieuw jeugdhonk Zutphen geopend

Het is een half open container met wat bankjes. En het is hopelijk de oplossing voor overlast van hangjongeren: de nieuwe JOP in Zutphen. Een JOP is een Jongeren Ontmoetings Plek. In gewone mensentaal: een bewust gecreëerde hangplek. Wat is eigenlijk een goede hangplek?