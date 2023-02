Trainer Laurens Leussink krijgt bij Lochem volop de tijd om te bouwen: ‘Want zoiets gaat niet in een jaar’

Snelheid omlaag op N348 bij Zutphen: Bedrijven­kring gaat akkoord, met fietstun­nel als wisselgeld

Om de N348 tussen Zutphen en Deventer veiliger te maken, ligt er nu een plan dat onder meer de snelheid op de weg omlaag moet. Dat was eerder een heikel punt voor bedrijven in Zutphen waarvan vrachtwagens via deze weg naar de A1 rijden, maar dat bezwaar laten ze nu varen: ,,Ik hoop nu dat dit plan er toch komt. Gas erop’’, zegt Robbert Veenendaal van de Bedrijvenkring Zutphen.

