Van ‘mama woar is mien pils’, naar de Normaal-fanshop met zijn dochter: ‘Lochem voelt als een reünie’

Wéér een inbraak in winkel van Luca in Zutphen: ‘Mijn schoonva­der is helemaal ten einde raad’

Ze hebben weer duizenden euro’s schade, zitten wekenlang met kapotte winkelruiten. Luca Caruso en zijn schoonvader zijn de wanhoop nabij. Opnieuw is ingebroken in hun winkel vol exclusieve wijn, sieraden en antiek in de binnenstad van Zutphen. De vierde keer sinds de opening in 2020. ,,De kosten van de vorige keer zijn nog niet eens uitbetaald door de verzekering.”