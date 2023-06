Vandaag kans op bewolkte dag in Lochem

met video Zutphense buurt ‘bestormt’ eigen buurtsuper bij feestelij­ke opening

De wijk de Hoven in Zutphen heeft weer een eigen buurtsuper. Vanmorgen was de feestelijke opening en het liep gelijk storm. De vorige eigenaar stopte in februari van dit jaar, en de vrees bestond dat de wijk zonder zou komen te zitten. Maar gelukkig waren daar Gerjan en Hanneke Harbers. Die sprongen in het avontuur.