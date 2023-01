Voorbijganger helpt dronken man in Eefde (die daarna een misdrijf pleegt)

Deventer vluchte­ling heeft boodschap, ook al loopt zijn vrouw zo extra gevaar: ‘Ik vind het spannend’

Van acteren in Syrië naar regisseren in Nederland. Nachwan Al-Rajab Agha (61) moet aan de bak. De zestiger vluchtte voor de dictatuur in zijn vaderland. In Deventer krijgt hij de kans om zijn eigen toneelstuk te maken. En dat is niet helemaal zonder gevaar voor zijn achtergebleven vrouw. ,,De kans is aanwezig dat ze meer bedreigd wordt.’’

28 januari