Zutphense verzetskranten zijn officieel in het bezit van het Erfgoedcentrum en binnenkort online te bekijken

De Frontloupe verscheen vanaf 23 juni 1944 tot aan de bevrijding in Zutphen. Vrijwel de gehele serie kranten is nu in handen van het Erfgoedcentrum Zutphen. ,,We zijn hier heel blij mee, want we hadden tot nu toe heel weinig kranten uit Zutphen tijdens de bezetting”, aldus wethouder Sjoerd Wannet.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog mochten kranten alleen maar worden gemaakt volgens instructies van de bezetter. Deze censuur leidde tot de opkomst van de illegale pers. In de laatste maanden van de oorlog was de Frontloupe het meest bekende illegale krantje in Zutphen.

Publicatie

De Zutphense verzetskrant verscheen bijna dagelijks in een oplage van ongeveer tweehonderd exemplaren. Drie onderduikers stelden de krant samen en twee koeriersters verspreidden ze onder betrouwbare lezers. De Frontloupe-serie was tot nu toe in het bezit van Jean Kreunen, verzamelaar van militaria uit de Tweede Wereldoorlog en eigenaar van het voormalige Achterhoeks Museum 1940-1945.

Bij het Regionaal Archief Zutphen zijn de kranten gescand en begin volgend jaar worden ze digitaal toegankelijk via de erfgoedportal van het Erfgoedcentrum Zutphen. Volgend jaar publiceert het Erfgoedcentrum ook een Erfgoedpublicatie over de illegale pers in Zutphen. Menno Tamminga - auteur van onder andere Wij zijn vrij! - doet hiervoor uitgebreid onderzoek naar de clandestiene kranten, inclusief hun verwevenheid met de (gewapende) illegaliteit in 1944 en 1945.