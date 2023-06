Bart (19) enorm populair door video's over Efteling: 'Nooit verwacht toen ik ermee begon’

Open dag bij de Buiten­dienst in Waalwijk: ‘Het is dankbaar werk’

WAALWIJK - Afval ophalen, bomen snoeien, plaagdieren bestrijden, noem maar op! De buitendienst is voor ontzettend veel dingen in de gemeente verantwoordelijk. Zaterdag was er een open dag bij de buitendienst van de gemeente Waalwijk om te laten zien wat die harde werkers nou allemaal precies doen.