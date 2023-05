Berry van Hooft van autobedrijf Van den Udenhout: ‘Het is superbelangrijk om meer de fiets te pakken’

Initiatief­ne­mers WaterProef willen weer in gesprek met omwonenden: ‘Zorgen wel serieus genomen’

TILBURG - Er is in de plannen voor een horecazaak in Moerenburg wel degelijk rekening gehouden met de wensen van omwonenden. Dat zei initiatiefnemer Luc Zweerts maandag tijdens een bijeenkomst van de raad. ,,We hebben de zorgen serieus genomen.”