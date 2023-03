De Efteling als decor voor film ‘De Legende van de familie Vos’ met Buddy Vedder

Den Doorn Totaalin­stal­la­teurs klaar voor toekomst: ‘We hopen hier de komende 25 jaar te kunnen werken’

GIESSEN/HAARSTEEG - Tjerk van Opzeeland (46), directeur/mede-eigenaar van Den Doorn Totaalinstallateurs, maakt er geen geheim van. Hij is echt blij en trots op zijn nieuwe bedrijfspand aan de rand van bedrijventerrein de Rietdijk in Giessen. Als ondernemer voelt hij zich er als een vis in het water.