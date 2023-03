Dit is hoeveel mensen in Loon op Zand naar de stembus mogen voor Provinciale Statenverkiezingen

Zoektocht Pidie Plokwok eindigt voorlopig in Vlijmen: ‘we blijven zoeken naar plek bij vesting’

HEUSDEN/VLIJMEN - Ouders en kinderen van kinderopvang Pidie Plokwok in Heusden kunnen opgelucht ademhalen. Ze worden na de sluiting van de vestiging níet verspreid over verschillende andere locaties, maar komen met z'n allen op één plek, Belle Fleur in Vlijmen.