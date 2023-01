Ecoduct Loon op Zand blijft doelwit van ontevreden graffitispuiters: provincie broedt op maatregelen

Wand plaatsen

De provincie heeft schoon genoeg van al het geklad op de natuurbrug die is aangelegd om dieren een veilige oversteek te bieden. Sinds de bouw van het viaduct blijkt het een geliefde graffitiplek. De laatste jaren is het ecoduct vooral in trek bij ontevreden spuiters die weinig op hebben met het beleid in Nederland. Fuck the system, is de jongste boodschap op het ecoduct.