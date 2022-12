Een-tweetje tussen Sven Ratzke en Holland Baroque bevalt prima

Wat: Love is Crazy, crossover muziektheatershow met Sven Ratzke en Holland Baroque

Waar: Schouwburg Concertzaal Tilburg

Wanneer: 14 december

Job de Jonge © Chris Korsten

‘Als vocalist heeft Sven Ratzke iets weg van een kameleon’

Job de Jonge(68) uit Tilburg

„Met zijn gevarieerde stemgeluid schakelt Sven Ratzke telkens met gemak tussen laag en hoog. Als vocalist heeft-ie dan ook iets weg van een kameleon. Vanavond heeft hij bij de vertolking van Heroes David Bowie weten te benaderen zonder een eigen interpretatie op te geven. Ik heb genoten van de eigenzinnige arrangementen; met de muzikanten van Holland Baroque is een boeiend samenspel ontstaan. De uitvoering van Into My Arms van Nick Cave, het allerlaatste nummer, was van mij betreft het hoogtepunt. Ratzke kan ook aardig entertainen, maar soms net iets teveel.”

Ingrid van Werven © Chris Korsten

‘Flink moeten lachen om de typetjes’

Ingrid van Werven(57) uit Mierlo

„Meteen al bij het openingsnummer, Strange Weather van Marianne Faithfull, had ik kippenvel. Als Bowie-fan kwam Heroes later ook wel bij me binnen. Is tevens een stuk jeugdsentiment. Het duet met Holland Baroque heeft goed uitgepakt, een prima en unieke combi. Wat me opviel was dat de orkestleden veel plezier hadden met elkaar en met Sven. Qua entertainment vond ik hem eveneens sterk. Ik heb flink moeten lachen om de typetjes die hij nadeed. De WDR5-presentator, de Texaanse vrouw, niets was te dol. Dat-ie ook nog eens extravagante haute couture droeg, maakte het plaatje compleet.”

Piet van Hoek © Chris Korsten

‘De muzikanten van Holland Baroque hadden een duidelijke meerwaarde’

Piet van Hoek(69) uit Gilze

„Sven Ratzke onderscheidt zich onder meer door zijn enorme stembereik, in combinatie met de eigen invulling die hij met een zekere regelmaat laat zien. Een treffend voorbeeld was zijn eigen versie van Tanz Mich van Leonard Cohen, een lied dat hij net voor de pauze zong. De muzikanten van Holland Baroque hadden een duidelijke meerwaarde tijdens de show die hoofdzakelijk in het teken stond van de liefde. Dat Ratzke tussen de bedrijven door alles mooi aan elkaar wist te praten, was een ander pluspunt. Verder was de akoestiek in orde, de sfeervolle belichting uitnodigend.”