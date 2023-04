Eerbetoon aan Anton Pieck ontroert kleindochter Brigitte: ‘De Efteling is mijn tweede thuis’

met video Auto vliegt in brand bij ongeval op A59 bij Waalwijk

WAALWIJK - Bij een kopstaart-botsing tussen twee auto's op de A59 bij Waalwijk maandagmiddag, is de achterste auto in brand gevlogen. De bestuurder van het voertuig liep lichte verwondingen op. Omdat het asfalt vervangen moest worden had het verkeer tot laat op de avond hinder.