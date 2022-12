Even de deur uit: 75 ouderen en enkele jongeren ontbijten samen bij de horeca op het Piusplein

met video Bevroren IJzeren Man maakt drukbezoch­te kerstmarkt compleet: ‘Dit is een uniek beeld’

VUGHT - De foute kersttruienborrel, kerstmarkt en Santa Fun Run in combinatie met een idyllisch bevroren recreatieplas trokken afgelopen weekend duizenden bezoekers naar de IJzeren Man in Vught. Ondanks drie extra weilanden was het zoeken naar een parkeerplek.

19 december