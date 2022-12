Financiering BurgerZonnepark Loon op Zand is rond: inwoners kopen voor dik acht ton aan obligaties

Van pop-up­zaak naar serieuze boerderij­win­kel in Het Fort: ‘Streekpro­duc­ten hoeven niet duur te zijn’

VUGHT – Een boerderijwinkel in een fort, dat kom je niet vaak tegen. Boerderijwinkel Heuven begon op Fort Isabella in Vught als pop-upzaak, maar is uitgegroeid tot een serieuze winkel die vanaf 1 februari zes dagen in de week open is. Specialiteit: vlees en kaas afkomstig van waterbuffels.

19 december