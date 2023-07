Gerenoveerde kunstwerken terug op hun sokkel: nu is het Vredesmonument in de duinen aan de beurt

Paraplu mee naar Tilburgse kermis? ‘Vooral zondag wordt het onstuimig’

TILBURG - Op en top zomerweer zal het dit kermisweekend in Tilburg zeker niet worden. Dat wil niet meteen zeggen dat het weer slecht is. Wouter van Bernebeek van Weerplaza denkt dat het vrijdagavond en zaterdag goed te doen is. Zondag en op de befaamde roze maandag verwacht hij buien.