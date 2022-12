In witte koets komt de kist van doodgeschoten rapper Boechi aan bij Willem II-stadion, honderden bij dienst

Is patiënt de dupe als drempel voor doorverwij­zing naar ziekenhuis omhoog gaat?

TILBURG - Het ziekenhuis in Tilburg gaat samen met huisartsen het ‘onnodig verwijzen’ stop zetten. Is de patiënt nu de dupe? Drie specialisten beantwoorden vragen over de huidige (toe)stand van de zorg.

19 december