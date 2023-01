Kunstenaar in Loon op Zand maar nog nooit geëxposeerd? Dan is hier uw kans

De expositie wordt gehouden in het weekend van 4 en 5 maart. Amateur kunstenaars kunnen vrijdag 3 maart tussen 13.00 uur en 14.00 uur maximaal drie werken inleveren. Meedoen kost 20 euro inclusief een paar consumptiebonnen. ,,Alle werken worden opgehangen of geplaatst", zegt Leo Vlemmix, voorzitter van Kunst Loon op Zand. ,,We hebben ook consoles en schildersezels beschikbaar.”