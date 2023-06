Loon op Zand: 42,6% van alle huizen heeft nog geen energielabel

Piusplein slaat nieuwe weg in met Villa Ana­nas-festival: ‘Alleen het podium is al geweldig’

TILBURG - Slippertjes aan en een piña colada in de hand. De stad krijgt er een nieuw kermisfestival bij. Tijdens Villa Ananas verandert het Piusplein in Curaçao. Met een gigantisch podium plus strandhuisjes. ,,We zeiden meteen tegen elkaar: dit moeten we hebben.”