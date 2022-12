Meer aanvragen voor koelkastbon dan verwacht: minima Loon op Zand vinden waardebon snel op de mat

Tilburgse Argentinië-fan reist droom achterna, in Buenos Aires voor finale WK: ‘De stilte voor de storm’

TILBURG - De spanning is om te snijden. In de Argentijnse hoofdstad lopen de mensen een paar uur voor de WK-finale in hun voetbalshirts rond en gisteren was het ‘enorm druk’ bij de gigantische pilaar in het centrum van de stad. ,,Straks, als ze gewonnen hebben, gaan ze massaal de straat op”, vertelt Tilburger Bras Brooijmans.

13:25