Samen Waalwijk roept ‘hulp’ Tweede Kamer in vanwege zorgen over Co-Med

WAALWIJK - De politieke partij Samen Waalwijk heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar ernstige zorgen geuit over de gang van zaken bij de huisartsenpratijken van Co-Med. Ze vraagt de landelijke politiek ervoor te zorgen de huisarts bereikbaar te houden voor ‘de mensen die daarvan afhankelijk zijn’.