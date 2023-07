Stevige buien met een enkele keer onweer in Loon op Zand vandaag

met video De kijkmannen horen bij Tilburg als de Eiffelto­ren bij Parijs: ‘Deze stad spant de kroon’

TILBURG - De kermis? Die boeit ze niet zo, maar de opbouw: verrukkelijk. Zie de kijkmannen loom achterover hangen in scootmobielen, de lunch lekker ingepakt of een rokertje bij. Nergens wordt zo intensief naar de kermisopbouw gekeken als in Tilburg.