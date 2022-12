Stijgende energieprijzen voor slecht geïsoleerde studentenflats St Josephstraat: ,We worden weggejaagd’

Tilburgse handhaver mag voortaan zelf bepalen wat hij met gevonden vieze slaapzak of ongewassen kleding doet

TILBURG - Bij een op straat gevonden portemonnee, tas of mobiel is het duidelijk. De vinder kan ze in Tilburg ter bewaring inleveren bij de Stadswinkel. Maar wat moeten handhavers van Stadstoezicht doen met een vieze slaapzak of smerige kleding?

8:53