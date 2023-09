Eva (18) uit Tilburg zat anderhalf uur vast in snikhete trein en hielp oververhit­te man: ‘Hij raakte even bewuste­loos’

TILBURG - Anderhalf uur vastzitten in een snikhete trein. Eva Venmans (18) uit Tilburg had zich een andere nazomeravond voorgesteld. Op de terugweg van een uitje met klasgenoten, viel de trein waarin ze zat vrijdag stil bij Dordrecht. De ramen zaten potdicht en de airco viel uit. Buiten was de temperatuur dertig graden. Binnen voelde het nog warmer aan: ,,Een man in onze wagon kreeg een paniekaanval.”