Twee concerten in Waalwijkse Sint Jan: kamerkoor Ad Parnassum en organist Jan Nawijn

‘KWF-run’ in RKC stadion dit jaar in tweetallen: de een fietst, de ander loopt

WAALWIJK - In en rondom het Mandemakers Stadion in Waalwijk wordt zaterdag 17 juni het hardloopevenement ‘You’ll Never RUN Alone’ gehouden. Het doel is geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding.