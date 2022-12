Veel schade door explosie bij shishalounge in centrum van Tilburg: 'Het is hier goed misgegaan’

De favoriete nummers van regionale prominen­ten: geen ‘Bohemian Rhapsody’, wel ‘Brabant’

WAALWIJK – We tellen met de Top 2000 weer af naar het einde van het jaar. Iedereen vult zijn of haar eigen lijstje in. We maakten een rondje lang minder of meer bekende mensen uit de editie Langstraat van het Brabants Dagblad. Wat zijn hun voorkeuren?

24 december