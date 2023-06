Verkeerd vinkje en een U-bocht van justitie: is cruciaal bewijsstuk in Kaatsheuvelse verkrachtingszaak toelaatbaar?

Ode aan de vrouwelij­ke helden: ‘We hebben andere verhalen nodig om clichés te bestrijden’

Wat kunnen vrouwelijke helden ons brengen? En hebben vrouwen het nodig om op een voetstuk te worden geplaatst? Regisseur Sarah Moeremans maakt podcasts rondom vrouwelijk heldendom. ,,Volgzaam, hysterisch, sexy, wellustig: als we clichés over vrouwen willen bestrijden, hebben we andere verhalen nodig.”