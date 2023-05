Vrachtwagen kantelt bij tankstation in Kaatsheuvel, chauffeur vermoedelijk onder invloed

MET VIDEO ’Papa’ Roy Donders tussen de poepluiers: stylist na vijf jaar terug op televisie

TILBURG - Vijf jaar was hij niet te zien met een eigen show op televisie. Volgens eigen zeggen omdat hij niets te melden had. Maar Roy Donders is terug en te melden heeft hij genoeg. Hij verruilde zijn vriend voor een vriendin en werd ook nog eens vader. Woensdag start zijn nieuwe reality-serie ‘Roy Donders, Altijd Wat Bijzonders’ op TLC.