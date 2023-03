Vrijwilligers aan de slag tijdens Landelijke Opschoondag: ‘Het milieu wordt steeds viezer’

RKC’er Anita kan niet genieten van zeldzame goal na nederlaag tegen concurrent NEC

Er gebeurde heel veel in anderhalf uur tijd in het Mandemakers Stadion tijdens het duel tussen (vooraf nog) nummer acht RKC en nummer negen NEC. Grote kansen, een gemiste strafschop en drie goals snel achter elkaar. De eretreffer van RKC kwam van de man die al ruim tien jaar geen twee doelpunten in één seizoen had gemaakt.