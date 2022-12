Willem II’er Erik Schouten na ruime zege: ‘Na de winterstop moet het vijf klassen beter’

,,Het was een zware week voor iedereen. Wij voelden dat we hebben gefaald met z'n allen”, aldus Schouten. ,,We hadden de goede weg ingezet tegen NAC vorige week de eerste helft. Alleen gaven we daarna in zes minuten de wedstrijd weg en dat kost de trainer z'n baan. Anders was hij hier ook bij geweest en zou hij net zo blij zijn als wij. Ik heb begrepen dat Hofland morgen (zaterdag, red.) ook komt als we gezamenlijk het jaar afsluiten. Dat zou klasse zijn, dat typeert hem ook.”

Systeemwissel

Over de wedstrijd tegen De Graafschap was Schouten positief. ,,Na wat er vorige week gebeurd is, wilden we gas geven en de beuk erin. Het begin was goed. In de tweede helft hadden we het lastig, tot we weer van systeem wisselden. We hadden het er onderling over en zochtgen contact met de trainer; toen zijn we weer terug gegaan naar vijf verdedigers, want zij waren in een ruit gaan spelen.”