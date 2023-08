Bestuurder belandt met auto in sloot in Lopik en wordt aangehouden

DE ONTMOETING Dory woonde en werkte 23 jaar in Noorwegen maar is weer terug: ‘Lekker om Nederland weer te ontdekken’

Als Dory Cornelisse (65) met het pontje in Ameide is aangekomen, parkeert ze haar Noorse fiets en gaat ze eens even rustig lunchen aan een picknicktafel. De goedlachse dame heeft een levensverhaal waar je graag even voor aanschuift, blijkt.