Spouwmuur isoleren? Provincie Utrecht krijgt gelijk: camera­check op vleermui­zen is niet meer voldoende

Plannen voor spouwmuurisolatie van een bestaand huis? Dan moet er eerst voldoende worden onderzocht of er misschien vleermuizen in zitten. En even kijken met een camera volstaat dan niet. De provincie Utrecht heeft daarmee een punt, heeft de hoogste bestuursrechter nu bepaald.