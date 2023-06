Bewolkte dag in Lopik

Floris (12) is Nederlands kampioen jeugdwiel­ren­nen en wordt daarvoor in Woerden gehuldigd

Bij de wielrenclub WTC aan de Waardsedijk is dinsdagavond Floris Otto (12) gehuldigd. De jeugdige Woerdenaar is afgelopen zaterdag Nederlands kampioen geworden bij het jeugdwielrennen voor 8 - 14-jarigen in Oudorp bij Alkmaar.