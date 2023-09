Indrukwek­kend: rolstoel­ten­nis­ster Diede de Groot wint voor derde jaar op rij álle grand slams

Diede de Groot heeft voor de zesde keer in haar carrière de US Open gewonnen. De 26-jarige rolstoeltennisster versloeg in de finale de als tweede geplaatste Japanse Yui Kamiji met 6-2, 6-2.