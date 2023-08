Benieuwd wie de lekkerste boerenkaas maakt? Eind deze week wordt dat in Woerden bepaald

Komend weekeinde is bekend wie de beste of lekkerste boerenkaas van de regio Woerden maakt. Vrijdag ruiken en proeven keurmeesters in het Kaaspakhuis aan de Emmakade tientallen kazen en geven ze in punten hun oordeel.