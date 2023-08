Zware crash op Stadsbaan Leidsche Rijn, een persoon met spoed naar ziekenhuis

Op de Stadsbaan in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn zijn zaterdagavond twee auto’s hard met elkaar in botsing gekomen. Zeker een persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, of er meer gewonden zijn is op dit moment niet bekend.