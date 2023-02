Gratis naar het openluchtzwembad: dit is waarom de Lopikse jeugd deze zomer geen entree betaalt

Luuk Brouwers wil met FC Utrecht knallen tegen PSV: ‘Voor deze duels ben ik profvoet­bal­ler geworden’

Terwijl Luuk Brouwers vorig seizoen zeven keer scoorde voor Go Ahead Eagles, staat zijn Utrechtse teller nog op nul. De middenvelder is de mogelijke vervanger van Jens Toornstra in het duel met PSV. ,,Zullen we die eerste goal morgen maar doen?”