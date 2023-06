Helder weer in Lopik vandaag

Is er een vrouw ontvoerd bij een Houtens hotel? Inwoners en politie gissen nog naar achtergron­den

Houten is in de ban van een mogelijke ontvoering van een vrouw bij hotel Van der Valk. Zondagavond zag een getuige dat een vrouw door twee mannen in haar auto werd geduwd. Hoewel de politie nog in het duister tast over de achtergronden wordt de zaak uiterst serieus opgepakt.