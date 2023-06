Helder weer in Lopik vandaag

Sekswerk in Utrecht verschuift naar eigen huis om schreeu­wend tekort aan plekken op te lossen

Sekswerkers die in hun eigen woning klanten ontvangen. Het is de toekomst voor dit soort betaalde seks in Utrecht. Ook in huurwoningen moeten de prostituees terechtkunnen. En corporaties zijn niet van plan dat voornemen te gaan dwarsbomen.