Helder weer in Lopik vandaag

Na jaren van bouwen is fabriek van Grozette officieel open

De strooikaasmakers van Grozette hebben een paar jaar in een grote verbouwing gezeten, maar nu is de fabriek aan de Ohmweg in Woerden klaar. Al het personeel, familieleden én burgemeester Victor Molkenboer komen zaterdag 10 juni een kijkje nemen in de ultramoderne productiehal.