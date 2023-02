Ideeën om drukke kruising bij Lopik veiliger te maken? De provincie Utrecht wil ze graag horen

Zicht op de dood Agent Tino vergeet reanimatie van baby'tje nooit: ‘Kindje keek mij recht in de ogen aan’

De dood is verweven in het leven van Tino Raghunath (46). In zijn werk bij de politie Woerden en in zijn nevenfunctie bij het Team Collegiale Ondersteuning en in zijn privéleven: hij verloor zijn oudste broer door prostaatkanker. ,,Je staat erbij en je moet hem echt loslaten. Je kan niet ingrijpen. Dat vond ik heel pittig.”