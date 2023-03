Jacobuskerk in Cabauw wil sociale samenhang in dorp behouden, dus creëren ze een heuze ‘inspiratietuin’

Huisarts Huub Reiners (69) zwaait na 34 jaar af: ‘Maak me zorgen over hoe we het vak aantrekke­lijk houden’

Huisarts Huub Reiners (69) gaat na 34 jaar in Lopik te hebben gewerkt met pensioen. Hij maakt zich zorgen over eenzaamheid in de maatschappij, jongeren die ‘dag en nacht vergroeid zijn met hun smartphone’ en mensen die nu of in de toekomst geen huisarts meer kunnen vinden.