Kans op overwegend bewolkt weer in Lopik vanochtend

Dijksma maakt zich ernstige zorgen na vernieling van regenboog­vlag­gen in Ondiep: 'Nemen dit zeer serieus'

Burgemeester Sharon Dijksma maakt zich ernstige zorgen over de situatie in de Utrechtse wijk Ondiep, waar het al zeker een week onrustig is doordat jongeren regenboogvlaggen vernielen en zich kwetsend gedragen. Dijksma gaat later deze week op bezoek bij een aantal bewoners uit de buurt. ‘Omdat zij wel wat steun kunnen gebruiken en daar behoefte aan hadden.’