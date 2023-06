Lopik gaat met ondernemers in gesprek: ‘Meer vraag naar bedrijfsterrein dan er ruimte is’

Nieuwe winkels in pand van supermarkt Plus in Lopik (en er vinden nog meer veranderin­gen plaats)

Het centrum van Lopik-Dorp krijgt er enkele winkels bij in het pand van de supermarkt Plus aan het Willem-Alexanderplein. Per 28 juni openen daar een DA-drogisterij, een slijterij en een tabakswinkel. De Readshop krijgt een nieuwe inrichting en het agentschap van Post.nl wordt iets groter. Ook komt er een klantentoilet.