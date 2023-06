Sterftecijfer in Lopik onder landelijk gemiddelde

Zilverfeesten Dooie boel in Schoonho­ven, dus organise­ren jongeren zelf muziekfes­ti­val: ‘Op de kaart zetten als bruisende stad’

Op een warme dag werd het aan de rand van het zwembad besloten: Schoonhoven moet bruisender, we gaan een groot muziekfestival bij de Lek organiseren. Dat had nog veel voeten in de aarde, maar 7 en 8 juli is het zover.